2024-03-25 12:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تحدث النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، عن اقتراب نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي من الانضمام للميرنجي.

وقال كروس، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة آس الإسبانية، اليوم الاثنين (25 اذار 2024)، :"هل سيأتي مبابي إلى ريال مدريد؟ إذا كان هو لا يعلم، من يُمكنه أن يعلم؟".

وتابع :"نحن نُريد أفضل اللاعبين في مدريد، وبالتأكيد فإن مبابي واحد منهم، الأمر المُهم يتمثل في الفوز بالبطولات".

وأضاف نجم ريال مدريد: "سيكون من الرائع انتقال مبابي لمدريد، ولكني أعتقد أننا بالفعل نملك فريقاً جيداً".

وتحدث كروس عن مُستقبله في ريال مدريد مع انتهاء عقده في يونيو/حزيران المُقبل.

وقال عن ذلك :"هذا قرار يجب أن اتخذه في غضون الشهر أو الشهرين المُقبلين في مدريد، ومن بعد ذلك سنرى".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو/حزيران المُقبل، وتُشير كل المُعطيات إلى أنه سينتقل إلى الميرنجي خلال الفترة المُقبلة.

المصدر: صحيفة آس