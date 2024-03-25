2024-03-25 12:00:10 - المصدر: منصة إيشان

حركت عضو مجلس النواب، عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، دعوى قضائية بحق السياسي مشعان الجبوري، بسبب “تهديد” المحكمة الاتحادية، وفق الدعوى. وعلق موكل نصيف، المحامي مجيد الساعدي قائلا: “اقامة دعوى ضد مشعان الجبوري لاتهامه المحكمة الاتحادية العليا بتهديده والرد جاء في عريضة الشكوى”. وأردف: “علما ان مشعان الجبوري هدد رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة […]

ظهرت المقالة وثائق.. عالية نصيف تقاضي مشعان الجبوري إثر “تهديد” المحكمة الاتحادية أولاً على Eishan.