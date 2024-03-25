2024-03-25 12:00:10 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل تبحث عن مصادر بديلة للحصول على الأسلحة خشية المفاوضات بين إسرائيل وحماس وصلت إلى طريق مسدود. فقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية قولها إن “المحادثات بين إسرائيل وحماس بشأن الهدنة وصلت لطريق مسدود”. وأضافت الهيئة أن “إسرائيل تبحث عن مصادر بديلة للحصول على الأسلحة خشية وقف الدعم […]

ظهرت المقالة إعلام إسرائيلي: محادثات الهدنة وصلت لطريق مسدود أولاً على Eishan.