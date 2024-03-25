تراجع اسعار صرف العملات الأجنبية في الناصرية اليوم الاثنين

2024-03-25 12:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة ذي قار ليوم الاثنين 25 آذار للعام 2024. سعر الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 148000 دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 132000 دينار لكل 100 دولار . انتهى...

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