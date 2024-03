عضو مجلس محافظة ذي قار عمار الركابي يكشف عن حالات اصابة بمرض السرطان في الرفاعي

2024-03-25 12:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قال عضو مجلس محافظة ذي قار الدكتور عمار الركابي أن قضاء الرفاعي سجل ظهور حالات جديدة من الإصابة بالأمراض السرطانية وتزايدها بسبب الدخان والروائح الغريبة المنبعثة من حقل الغراف النفطي.و دعا الركابي في لقاء له لإذاعة الناصرية إلى تظافر جهود دائرة الصحة و البيئة مع شركة نفط ذي...

