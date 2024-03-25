كتيبة الأسود ترفع وتيرة استعداداتها للقاء الفلبين

2024-03-25 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – إحسان المرسومييواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم استعداداته للقاء مضيفه الفلبيني يوم غد الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة من المجموعة السادسة للتصفيات التمهيدية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" التدريبات متواصلة على قدم وساق بغية الوصول الى الجاهزية التامة قبل مباراة الإياب "، مبيناً أن" إدارة المنتخب أجرت زيارة الى الفلبين كخطوة استباقية لتهيئة الأجواء المناسبة بغض النظر عن مكان الإقامة ووجبات الطعام، إذ قمنا بمعاينة ملعب المباراة وملعب التدريب، إذ تبين أن ملعب المباراة مكسو بالنجيل الصناعي وملعب التدريب بالعشب الطبيعي لذا طالبنا بإقامة الوحدات التدريبية في نفس الملعب الذي ستقام فيه المباراة بغية الاعتياد على تلك الأرضية".وأضاف عماد، أن" المباراة استثنائية بسبب أرضية الملعب لذا فإن المدرب سيغير أسلوب اللعب وكأنما يخوض مباراة ماطرة أو ذات أرضية غير جيدة "، مشيراً الى أن" المدرب كاساس لا يكشف عن التشكيلة الأساسية بوقت مبكر ، ولكن يحرص على كتمانها لغاية المحاضرة الأخيرة أي قبل المباراة بساعتين ".