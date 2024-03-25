السليمانية.. الأمن يمنع تظاهرة للمعلمين أمام مقر بافل طالباني

2024-03-25 12:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استأنف عدد من المعلمين المحتجين على تأخر صرف رواتبهم الشهرية، يوم الاثنين، تظاهراتهم في السليمانية، يوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعلمين كانوا يخططون لبدء تظاهرتهم قرب دباشان، لكن قوات الأمن منعتهم من التقدم إلى هناك حيث (مقر إقامة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني) بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية لإقامة تلك التظاهرات.

ويطالب المعلمون بتوزيع رواتبهم في موعدها، فيما لم يتقاضوا أي رواتب منذ أكثر من 50 يوماً، فيما أرسلت بغداد جزءاً من رواتب موظفي الإقليم قبل أسبوعين، لكن لم يتم توزيعها لغاية الآن بسبب النقص الحاصل فيها.

وفي الأشهر الستة الماضية، لم توزع حكومة إقليم كوردستان سوى رواتب شهر تشرين الأول من العام الماضي، و رواتب شهر كانون الثاني من العام الحالي.

وأدى تأخير صرف الرواتب خلال الأشهر الستة الماضية إلى تعطيل العملية التعليمة في السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان، إضافة إلى استمرار الإضراب منذ أكثر من أسبوع في المؤسسات الحكومية، وعودة المدارس إلى الإضراب مجدداً اليوم.

وأعلن مجلس المحاضرين بالمجان في السليمانية، يوم أمس الأحد، أنهم على تواصل مع النواب الكورد في بغداد، وذلك لغرض الضغط على أصحاب القرار، لتثبيتهم على الملاك الدائم، مبيناً أن اختيار المحاضرين في عملية الإضراب أو الاستمرار بالدوام الرسمي يعود لهم، كما أكدوا عدم علاقتهم بالتظاهرات التي انطلقت اليوم قرب دباشان.