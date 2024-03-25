2024-03-25 12:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت عضو اللجنة المالية نرمين معروف، اليوم الاثنين (25 آذار 2024)، عن مضمون اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وموعد إرسال رواتب القوات الأمنية في الإقليم من قبل بغداد.

وقالت نرمين معروف، عضو اللجنة المالية في البرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني التقت أمس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي قال إن رواتب القوات الأمنية سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضافت، أن" السوداني قال إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للعمل بالرموز البيومترية لموظفي القوات الأمنية بدلا من معلومات الموظفين الآخرين لدى وزارة المالية العراقية.

وفيما يتعلق برواتب شهر آذار، اشارت الى إن رئيس الوزراء قال إن هناك اتفاقاً على مسألة صيرفة الرواتب، لكن المحكمة الاتحادية قررت إرسال الحكومة نقداً لحين استكمال التوطين.