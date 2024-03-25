ورقة سابقة تستخدم الآن.. مختص يحدد سبب "فشل العراق" بتنويع مصادر الأسلحة

2024-03-25 12:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير العسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني، اليوم الاثنين (25 آذار 2024)، سبب فشل العراق بتنويع مصادر الأسلحة والمعدات العسكرية، طيلة السنوات الماضية.

وقال الكناني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "فشل العراق بتنويع مصادر الأسلحة يعود للسيطرة الامريكية على الملف الأمني والعسكري العراقي طيلة السنوات الماضية، وكان هناك فيتو امريكي لمنع العراق من عقد أي صفقات تسليح مهمة وكبيرة مع دول مختلفة".

وبين ان "الجانب الأمريكي يريد ان يبقى مسيطرًا على ملف التسليح في العراق حتى تكون هذه ورقة ضغط على الجانب العراقي، ولا شك انها تستخدم خلال التفاوض الحالي ما بين بغداد وواشنطن بشأن اخراج القوات الامريكية، ولهذا نرى التسليح العراقي غير متطور رغم صرف ملايين الدولارات عليه".

وأضاف الخبير العسكري ان "أمريكا ستبقى تعمل على منع امتلاك العراق على منظومات دفاع جوي متطورة، حتى تبقى السماء العراقية تحت سيطرتها وتستطيع اختراقها بكل سهولة دون أي رادع، ولهذا هناك ضرورة لتحرير ملف التسليح من السيطرة الامريكية، وتنويع مصادر التسلح، فهذا الامر يطور التسليح ويمنع ان تكون هناك أي ورقة ضغط على العراق من أي دولة، فلا يمكن حصر التسليح بدولة معينة سواء أمريكا او غيرها".