الكشف عن مشاريع حكومية تهدف لتقليل هدر المياه في العراق.. تعرف عليهم

2024-03-25 12:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أحصت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، مشاريعها الريادية لتقليل هدر المياه، فيما أشارت الى وضع خطة من 9 محاور لتقليل هدر المياه. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال: إن المشاريع الريادية هي المعنية بتقليل هدر المياه، منها مشروع ماء السماوة الكبير في محافظة المثنى، وهو عبارة عن نقل مياه الأنابيب لمسافة 60 كيلومتراً، إضافة إلى مشروع ماء البدعة وهو نقل مياه الأنابيب من محافظة ذي قار إلى محافظة البصرة لمسافة تتجاوز 45 كيلو متراً. وتابع، أن هنالك مشاريع ريادية كبيرة كمشروع الإسكندرية والمحاويل في محافظة بابل ومشروع أبو زعيه في محافظة الأنبار، فضلاً عن مشروعين للري السطحي في محافظة المثنى، ومشروعين للري الريادي في كل من محافظتي بغداد وكربلاء المقدسة، كما أن هنالك أعمالاً للتبطين الخرساني. وأكد شمال، أن كل هذه المشاريع المذكورة أعلاه، تعمل على تقليل هدر المياه، وتحافظ على كميات المياه للري الطبيعي في المناطق التي تمر بها تلك المشاريع. وعن الاتفاقيات الدولية لدعم موقف العراق المائي، أوضح، أن ‏الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والتجارية والستراتيجية على مستوى حكومة العراق مع الحكومات الأخرى، تدعم بشكل وبآخر عدة مجالات كالموارد المائية و الزراعة والاقتصاد، مستدركاً بالقول: إن لدى الوزارة لديها لجان مشتركة مع دول العالم، وهي تدعم أي توجه حكومي لتعزيز استهلاك استخدام المياه. ‏وأشار إلى، أن العراق يحتاج إلى دعم وضغط دولي، كما ويحتاج إلى المصالح المشتركة بين الدول، تعمل على تعزيز العلاقات وعلى دعم توجهات العراق لحفظ حقوقه المائية.