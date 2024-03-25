النقل تعلن قرب انضمام 50 قاطرة جديدة للأسطول العراقي

2024-03-25 13:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أحصت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عدد مصانع وورش صيانة القطارات في البلاد، فيما أكدت قرب انضمام 50 قاطرة جديدة مجهزة إلى أسطول القاطرات العراقي.

وقال مدير الإعلام والعلاقات في الوزارة ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معامل الشركة العامة لسكك حديد العراق مصممة لاستيعاب 250 قاطرة خطوط رئيسة و50 قاطرة مناقلة وبأحدث التصاميم الهندسية".

وأضاف الصافي، أن "معامل الشركة الخاصة بصيانة القطارات هي معامل الشالجية/ بغداد، ومعامل السماوة/ منطقة سكك الفرات الأوسط، فضلاً عن معامل بيجي/ سكك المنطقة الشرقية، ومعامل القائم/ سكك المنطقة الغربية، بالإضافة إلى ورش الصيانة الثانوية والمتواجدة على طول شبكة سكك حديد العراق".

وأوضح أن "القاطرات التي كانت تعمل في السابق تتكون من 72 قاطرة فرنسية، و82 قاطرة ألمانية، فضلاً عن 50 قاطرة صينية، و30 قاطرة روسية، و54 قاطرة إسبانية"، منوهاً بأن "عدد القاطرات العاملة في الوقت الحاضر يبلغ 30 قاطرة".

ولفت إلى أنه "من المؤمل وصول 50 قاطرة جديدة ليصبح العدد الكلي للقاطرات العاملة 80 قاطرة".