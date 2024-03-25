مصرف عراقي يوصي بإدخال البطاقة في أجهزة نقاط البيع: اتركوا التلامس والتمرير الجانبي

2024-03-25 13:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوصى المصرف العراقي للتجارة، اليوم الاثنين (25 اذار 2024)، بإدخال البطاقة في أجهزة نقاط البيع للتمتع بتجربة دفع الكترونية ناجحة، محذرا من اتباع طرق التلامس والتمرير الجانبي.

واصدر المصرف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، جملة توصيات "بهدف إتاحة كافة الطرق والوسائل لتأمين إجراء عمليات الدفع الإلكتروني عبر البطاقات الإلكترونية وأجهزة نقاط البيع (POS) ولضمان سير إتمام عملية الدفع بسهولة وأمان وتلافياً لحالات رفض البطاقة أثناء الدفع".

وأوضح البيان "يرجى اتباع طريقة إدخال البطاقة الإلكترونية في أجهزة نقاط البيع (POS) أثناء عملية الدفع الإلكتروني لكافة الاحتياجات والابتعاد عن طرائق الدفع الأخرى مثل الطريقة اللا تلامسية أو طريقة تمرير البطاقة جانبياً".

وتابع "يأتي هذا الإجراء بسبب أن بعض أجهزة نقاط البيع (POS) لا تدعم جميع تقنيات وطرائق الدفع الإلكتروني مما يؤدي إلى ظهور رسالة عبر تلك الأجهزة بأن هذه البطاقة مرفوضة أو غير مقبولة"، داعيا "لاتباع الطريقة أعلاه للتمتع بتجربة دفع إلكترونية ناجحة".