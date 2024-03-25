وزارة النفط العراقية ترد على بيان ابيكور بشأن توقف صادرات الاقليم

2024-03-25 13:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

أصدرت وزارة النفط العراقية توضيحا حول توقف الصادرات من إقليم كوردستان. وذكرت الوزارة في بيان لها، الإثنين، أنها اطلعت على بيان صادر عن جهة تطلق على نفسها رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور) بتاريخ 23/3/2024، وقد تضمن البيان تشويها للحقائق وعددا من المغالطات، بحسب وزارة النفط. وردت الوزارة على الرابطة بهذه النقاط التالية: 1. إن توقف الصادرات النفطية عن طريق الانبوب العراقي التركي في آذار 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق. وإن التصدير لم يتوقف – ولا ليوم واحد – نتيجة قرار عراقي اتحادي. وبعد مضي أكثر من