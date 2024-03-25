2024-03-25 13:18:08 - المصدر: منصة إيشان

أوقفت مؤسسة الشهداء هدراً مالياً بقيمة تتجاوز تريليون دينار ضمن دائرة شهداء ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، كاشفة عن أنها تدقق حالياً 23 ألف معاملة بعد إيقافها احترازياً. وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي في تصريح صحفي، إن “اللجنة الفرعية للتعويضات في محافظة الأنبار، احتلت مركز الصدارة في عدد المستفيدين من ضحايا الإرهاب […]

ظهرت المقالة بمبلغ تريليون دينار.. إيقاف معاملات “ضحايا إرهاب” في الأنبار عددهم يتجاوز شهداء عشر محافظات أولاً على Eishan.