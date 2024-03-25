اجراء في بغداد يتعلق بسعر صرف الدولار يخفف معاناة موظفي كردستان

2024-03-25 13:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، اليوم الاثنين (25 اذار 2024)، أن انخفاض سعر صرف الدولار خفف من الآثار الاقتصادية للأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب في الإقليم.

وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "انخفاض سعر صرف الدولار واستقرار سعره ساهم بتخفيف أزمة الرواتب"، مبينا انه "لو كانت هناك أزمة اسعار الصرف وتأخر الرواتب لحدثت كارثة للمواطن الكردي".

وأضاف أن "جهود الحكومة في السيطرة على أسعار الصرف خدمت المواطنين وأضرت بالتجار المضاربين الذين أرادوا الاستفادة من الأزمة وزيادة أرباحهم"، لافتا الى ان "جهود الحكومة كانت واضحة في إنهاء المضاربة".

واكد ان "سعر الصرف يتجه للانخفاض أكثر، ما يسهم بانخفاض أسعار السوق والبضائع بشكل تدريجي".

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اكدت الأحد (24 اذار 2024)، ان أسعار صرف الدولار في السوق الموازي سوف تواصل الانخفاض لحين الوصول الى السعر الرسمي المثبت من قبل البنك المركزي العراقي.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الدولار مازال يواصل الانخفاض في السوق الموازي، وهذا الانخفاض سوف يستمر حتى لو بشكل بطيء لحين الوصول للسعر الرسمي المثبت من قبل البنك المركزي العراقي"، مبينا ان "هناك سيطرة حكومية كبيرة على السوق وهذه الازمة بطريقها الى الحل بشكل نهائي".

وبين الكاظمي، ان "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن، مهمة جداً على مستوى الملفات المالية والاقتصادية، والسوداني يناقش مع الجانب الأمريكي تعزيز وتقوية الدينار العراقي، ورفع العقبات على بعض المصارف، وكذلك توفير السيولة النقدية الكافية من الدولار الى العراق من قبل الخزانة، ولهذا تعتبر الزيارة مهمة وستكون لها نتائج إيجابية على الملفات الاقتصادية".



