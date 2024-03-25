منتخبنا الوطني بالطقم الأبيض في مواجهة الفلبين

2024-03-25 13:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

عقد اليوم الاثنين، المؤتمرُ الفنيّ (التنسيقي) لمباراة العراق والفلبين وذلك في ملعبِ «نينوي أكيوس».

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" منتخبنا الوطنيّ سيرتدي الطقمَ الأبيض الكامل والحراس الطقم الأصفر الكامل، بينما يرتدي المنتخبُ الفلبيني الطقمَ الأزرق الكامل وحراسه القميص البرتقالي والسروال الأسود".

وأضاف أنه" في حال وصول درجة الحرارة إلى أعلى من 30 درجة مئوية سيتم التوقفُ مرتين في المباراة عند الدقيقة 30 و75 من أجل الراحة القصيرة، وسيتم إقرارُ ذلك من قبل مشرف المباراة قبل انطلاقها".