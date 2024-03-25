رئيس الجمهورية: العراق يعمل على إنشاء سدين لتقنين الاستهلاك والاستفادة من الأمطار

2024-03-25 13:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} أعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ان العراق يعمل على إنشاء سدين لتقنين الاستهلاك والاستفادة من كميات الأمطار.

وذكر بيان رئاسي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان رشيد "استقبل اليوم بقصر السلام ببغداد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق {محمد كاظم آل صادق}، وجرى، خلال اللقاء، الحديث عن عمق العلاقات بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية توسيع مجالات التعاون الثنائي وتطويرها بما يصب في مصلحة الشعبين الجارين، وشعوب المنطقة أجمع".

وأكد رئيس الجمهورية أن "لقاءه مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هامش مؤتمر القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر كان مثمرا لتبني استراتيجيات تحقق التوازن بين أمن الطاقة وبين تقليل الانبعاثات التي تؤثر على البيئة".

وأضاف أن العراق يتطلع إلى المزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب خاصة في مجال بناء السدود وإدارة المياه، مبينا أن العمل جارٍ لإنشاء سدين للاستفادة من كميات الأمطار وتقنين الاستهلاك في المياه كما أشاد بتجربة إيران في بناء السدود ومشاريع الصرف الصحي.

وأوضح رئيس الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ووجوب إنهاء العدوان الذي يتعرض له أهالي غزة، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يخدم الشعب الفلسطيني، مثمنا موقف الجمهورية الإسلامية الداعم للقضية الفلسطينية ومواجهة العدوان.

بدوره، جدد السفير آل صادق موقف بلاده الداعم للعراق في حماية أمنه واستقراره، مؤكدا حرص القيادة الإيرانية على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوسيع آفاق التعاون المشترك وبما يحقق تطلعات الشعبين العراقي والإيراني.

وأكد السفير الإيراني أن وفدا إيرانيا سيزور العراق لإجراء مباحثات بشأن الاستفادة من المياه السطحية والأمطار وبناء السدود وبما يسهم في ترسيخ التعاون بين البلدين لمواجهة الظروف البيئية وتغيرات المناخ.