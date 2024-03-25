أسعار الذهب تتراجع في بغداد وأربيل

2024-03-25 13:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يىم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 444 ألف دينار، وسعر الشراء 440 ألفاً.

وأضاف مراسل الوكالة، أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 414 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 410 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 ألف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 415 ألفاً و425 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24، 518 ألف دينار، وعيار 21، 453 ألف دينار، وعيار 18، 388 ألف دينار.