كاساس قبل مواجهة الفلبين: نريد الفوز لتحقيق العلامة الكاملة

2024-03-25 13:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اكد مدرب منتخبنا الوطني بكرة القدم خيسوس كاساس، اليوم الاثنين (25 اذار 2024)، ان جميع المباريات صعبة، مشيرا الى اننا نريد الفوز لتحقيق العلامة الكاملة.

وقال كاساس في مؤتمر صحفي قبيل مواجهة الفلبين المقررة مساء يوم غد، ان "جميع المباريات صعبة"، مستدركا بالقول "لكننا نريد الفوز لتحقيق العلامة الكاملة".

وبشان الوضع الصحي للاعب ضرغام إسماعيل، اكد كاساس ، ان "ضرغام سيشارك في المباراة ولا صحة لغيابه"، لافتا الى ان "دوسكي سيغيب بسبب الإصابة".

من جانبه فقد قال نجم المنتخب الوطني زيدان اقبال خلال المؤتمر، اننا "سنفتقد الجماهير العراقية لكننا عازمون على تحقيق الفوز".

بنفس السياق فقد عقد المؤتمرُ الفنيّ (التنسيقي) لمباراة العراق والفلبين، اليوم الاثنين، وذلك في ملعبِ "نينوي أكيوس" بحُضور "لي يون" مشرف المباراة و "كيم دونجين" مراقب الحكام من كوريا الجنوبية، ومثّل الجانب العراقيّ كل من المديرِ الإداري للمنتخبِ الوطنيّ مهدي كريم وطبيب المنتخب الدكتور مختار غضبان ومدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الإعلامي محمد عماد.

وتقرر أثناء المؤتمر أن يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقمَ الأبيض الكامل والحراس الطقم الأصفر الكامل، بينما يرتدي المنتخبُ الفلبيني الطقمَ الأزرق الكامل وحراسه القميص البرتقالي والسروال الأسود.

على صعيدٍ متصلٍ، ففي حال وصول درجة الحرارة إلى أعلى من 30 درجة مئوية سيتم التوقفُ مرتين في المباراة عند الدقيقة 30 و 75 من أجل الراحة القصيرة، وسيتم إقرارُ ذلك من قبل مشرف المباراة قبل انطلاقها.

ويترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة منتخب العراق أمام نظيره الفلبيني، في منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة نظيره منتخب الفلبين، في الجولة الرابعة من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب العراق ضيفًا على منتخب الفلبين، بملعب ريزال ميموريال ستاديوم، في منافسات تصفيات كأس العالم.

وستنطلق مباراة منتخب العراق أمام نظيره الفلبيني، غدًا الثلاثاء الموافق 26 من شهر مارس/ اذار الجاري، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثانية مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر منتخب العراق جدول ترتيب مجموعته، برصيد تسعة نقاط، بينما يتواجد منتخب الفلبين في المركز الأخير، برصيد نقطة وحيدة.



