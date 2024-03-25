مبابي يعلق عن هدف الميرنجي: أصعب مدافع واجهته هذا الموسم

2024-03-25 13:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يدعم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، تعاقد ريال مدريد الاسباني مع أحد اللاعبين البارزين في الدوري الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لتقرير صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الاثنين (25 اذار 2024)، فإن مبابي القريب من الانتقال للنادي الملكي، قال لبعض المقربين منه إن ليني يورو، لاعب ليل، هو المدافع الذي تسبب له في أكبر قدر من التعقيدات، عند مواجهته هذا الموسم.

كما أن ريال مدريد لديه تقارير رائعة بشأن يورو، إذ يعد الخيار الأول لتعزيز دفاع الميرينجي، الذي يريد الاستفادة من انتهاء عقد اللاعب في صيف 2025، وبالتالي التوقيع معه خلال الميركاتو المقبل بشروط اقتصادية مناسبة.

في المقابل، تؤكد مصادر قريبة من يورو أن ليل يطلب 60 مليون يورو، مقابل التخلي عن خدماته.

ويرى متصدر الليجا أن هذا المبلغ مرتفع جدا، بالنسبة للاعب لم يشارك بعد مع المنتخب الفرنسي.

وسبق أن حاول باريس سان جيرمان ضم يورو، في يناير/كانون ثان الماضي، لكن ليل طلب 100 مليون يورو لتنفيذ الصفقة، حيث بالغ في السعر، نظرا لعدم رغبته في تدعيم صفوف أحد منافسيه في فرنسا.

ولم يتمكن باريس من تحمل هذه النفقات.

المصدر: كوورة



