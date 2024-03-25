الرئيس العراقي يبلغ طهران: نعمل لإنشاء سدين للاستفادة من مياه الأمطار

2024-03-25 13:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الرئيس العراقي، خلال استقباله السفير الإيراني لدى بغداد، اليوم الاثنين، أن العراق يعمل على إنشاء سدين لتقنين الاستهلاك والاستفادة من كميات الأمطار، فيما أشار الأخير الى أن وفدا إيرانيا سيزور العراق لإجراء مباحثات بشأن الاستفادة من المياه السطحية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

وجرى، خلال اللقاء، وفق البيان، الحديث عن عمق العلاقات بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية توسيع مجالات التعاون الثنائي وتطويرها بما يصب في مصلحة الشعبين الجارين، وشعوب المنطقة أجمع.

وأكد رئيس الجمهورية أن لقاءه مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هامش مؤتمر القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر كان مثمرا لتبني استراتيجيات تحقق التوازن بين أمن الطاقة وبين تقليل الانبعاثات التي تؤثر على البيئة.

ونقل البيان عن الرئيس العراقي قوله، أن العراق يتطلع إلى المزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب خاصة في مجال بناء السدود وإدارة المياه، مبينا أن العمل جارٍ لإنشاء سدين للاستفادة من كميات الأمطار وتقنين الاستهلاك في المياه. كما أشاد بتجربة إيران في بناء السدود ومشاريع الصرف الصحي.

وأوضح رئيس الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ووجوب إنهاء العدوان الذي يتعرض له أهالي غزة، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يخدم الشعب الفلسطيني، مثمنا موقف الجمهورية الإسلامية الداعم للقضية الفلسطينية ومواجهة العدوان.

بدوره، جدد السفير آل صادق، بحسب البيان الرئاسي، موقف بلاده الداعم للعراق في حماية أمنه واستقراره، مؤكدا حرص القيادة الإيرانية على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوسيع آفاق التعاون المشترك وبما يحقق تطلعات الشعبين العراقي والإيراني.

ونقل البيان عن السفير الإيراني، أن وفدا إيرانيا سيزور العراق لإجراء مباحثات بشأن الاستفادة من المياه السطحية والأمطار وبناء السدود وبما يسهم في ترسيخ التعاون بين البلدين لمواجهة الظروف البيئية وتغيرات المناخ.