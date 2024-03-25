الإصابة تبعد دوسكي عن "إياب الفلبين" وضرغام يشارك وكاساس "قلق"

2024-03-25 13:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد المؤتمرُ الفنيّ (التنسيقي) لمباراة العراق والفلبين، اليوم الاثنين، وذلك في ملعبِ "نينوي أكيوس" بحضور "لي يون" مشرف المباراة و "كيم دونجين" مراقب الحكام من كوريا الجنوبية.

ومثل الجانب العراقي كل من المدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم وطبيب المنتخب مختار غضبان ومدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الإعلامي محمد عماد.

وتقرر أثناء المؤتمر أن يرتدي المنتخب الوطني العراقي الطقم الأبيض الكامل والحراس الطقم الأصفر الكامل، بينما يرتدي المنتخب الفلبيني الطقم الأزرق الكامل وحراسه القميص البرتقالي والسروال الأسود.

وتحدث كاساس عن آخر التحضيرات لمباراة الغد أمام منتخب الفلبين، وقال : إن ما يقلقنا في طبيعة الحال، قبل مواجهة الثلاثاء، هو أرضية ملعب (ريزال) الاصطناعي، موضحاً إن المباراة ستكون أيضاً صعبةً لكون المنافس (منتخب الفلبين) يلعب بأسلوب غلق المساحات، إضافةً إلى الأرضية التي تقلقنا، لكن نتمنى على فريقنا أن يظهر بمستوى عالٍ، ونفوز مرةً أخرى على الفلبين.

وأضاف كاساس فيما يتعلق بمشاهدة المنافس بعد مباراة الذهاب: أعتقد أن المنتخب الفلبيني كان فريقا جادا، ويلعب بروحيةٍ، وكانت لديهم بعض المحاولات في التسجيل في مباراة الذهاب في البصرة، وفي أرضهم أعتقد سيحاولون أكثر من أجل الوصول إلى مرمانا أو رغبة التسجيل علينا، أو بأسلوبٍ أكثر خطورةً من مباراة الذهاب، خصوصاً أنهم يلعبون على أرضهم وأمام جمهورهم.

وعن احتمالية غياب اللاعب ضرغام إسماعيل وميرخاس دوسكي، أوضح كاساس: لا صحة لهكذا أخبارٍ، خصوصاً أني تحدثت والتقيت ضرعام قبل حضوري إلى المؤتمر، أما فيما يتعلق بميرخاس، نعم لديه إصابة وهو يسابق الزمنَ، وسنرى مدى إمكانية مشاركته من عدمها.

واختتم كاساس المؤتمر الصحفي بالقول : أتمنى الفوز في المباراة، لكن دائمًا هناك صعوبة بأن تفوز، ومؤخراً شاهدتهم كيف أن فرقاً كبيرة وجدت صعوبةً في مواجهة منافسيها، لأن الفوز في كرة القدم ليس سهلاً.

من جهته، تحدث محترف فريق (أوتريخت الهولندي) اللاعب زيدان إقبال في المؤتمر الصحفيّ قائلا: لقد قدّم المنتخب الفلبيني في المباراة الأولى في البصرة أداءً دفاعياً جيداً، وصعّبوا المباراة علينا في أغلب دقائقها، لكننا عازمون هذه المرة في الظفر بنقاط المباراة.

وعن أرضية الملعب الصناعية إذا ما كانت تشكل قلقاً للاعبي المنتخب العراقيّ، أجاب : بغض النظر عن الأرضية فنحن نركز في تدريباتنا، وطموحنا أن نقدمَ مستوى طيبا، وغايتنا الفوز على المنتخب الفلبيني، ونعلم أنها ستكون صعبةً، لكننا نطمح للفوز خصوصاً أننا سبقَ أن لعبنا خارج أرضنا، وعدنا بنقاط المباراة، و تحديداً المباراة التي كانت أمام فيتنام.

وواصل زيدان : أثق بزملائي وفريقي، وكل تفكيرنا هو الفوز بالنقاط الثلاث، وسوف نفتقد الجماهير العراقية التي لها تأثير كبير على المنافسين وعلى خصومنا، حيث دائماً يشكل ضغط جماهيرنا حالةً إيجابيةً داعمةً، وعامل قلق على الخصوم، ويمنحنا الأفضلية، لكننا سنبذل كل ما عندنا من أجل التأهل المبكر في التصفيات إلى المرحلة المقبلة.

وقررت اللجنة المشرفة على المباراة أنه، في حال وصول درجة الحرارة إلى أعلى من 30 درجة مئوية سيتم التوقفُ مرتين في المباراة، عند الدقيقة 30 و 75 من أجل الراحة القصيرة، وسيتم إقرارُ ذلك من قبل مشرف المباراة قبل انطلاقها.