"رادار" ريال مدريد يرصد موهبة أرجنتينية

2024-03-25 13:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الاثنين، أن إدارة نادي ريال مدريد تتابع عن كثب اللاعب الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو، الذي بدأ في التألق مؤخراً مع فريق ريفر بليت.

وذكرت الصحيفة أن النادي الملكي ينوي التعاقد مع ماستانتونو البالغ من العمر 16 عاماً، والذي لفت أنظار الأندية الأوروبية مؤخراً بتألقه.

وأشارت إلى أن "الإدارة الرياضية لنادي ريال مدريد لا تتوقف عن العمل في البحث عن المواهب واكتشافها في جميع أنحاء العالم، ومع الوصول المرتقب للبرازيلي إندريك قادماً من بالميراس، تستمر عملية البحث عن المواهب، والآن تتجه الأنظار إلى الأرجنتين، حيث بدأت الإداراة بمتابعة مجموعة من لاعبي الشباب من ريفر بليت الذين يجذبون الانتباه وعلى رأسهم فرانكو ماستانتونو".

وأضافت "في الأسابيع الأخيرة، سافر مبعوثون من ريال مدريد إلى البرازيل لمراقبة إندريك، ثم مددوا رحلتهم إلى بوينس آيرس للتحقق شخصياً من تطور مجموعة من الشباب في ريفر بليت الذين يلفتون الأنظار، وعلى رأسهم ماستانتونو".

وأوضحت الصحيفة "ماستانتونو لاعب وسط هجومي، وهو لاعب أعسر يحطم أرقاماً قياسية في سن مبكرة ويحظى بأهمية كبيرة في ريفر بليت، وموجود بالفعل على أجندة ريال مدريد كلاعب مهم".

وذكرت تقارير مؤخراً أن النادي الأرجنتيني أضاف عاماً على عقد ماستانتونو، ليمتد إلى 2026 بدلاً من 2025، لكن مع وضع شرط جزائي يصعّب من مهمة رحيله.

ووضع ريفر بليت شرطاً جزائياً قدره 45 مليون يورو، تزيد إلى 50 مليوناً في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

ويلعب ماستانتونو في مركز صانع الألعاب، وقد ظهر هذا الموسم في 9 مباريات فقط مع فريقه.

ويؤمن ريفر بليت بأن لاعبه الشاب سيتحول إلى نجم كبير في الفترة المقبلة، والدليل اهتمام عمالقة أوروبا به من الآن.