أسعار الذهب تتراجع في بغداد

2024-03-25 14:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد. وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 444 ألف دينار، وسعر الشراء 440 ألفاً. وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 414 ألف دينار، وسعر الشراء 410 آلاف. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 ألف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 415 ألفاً و425 ألف دينار.