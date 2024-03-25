الأمطار كشفت المستور.. عضو بمجلسها ينتقد دوائر البلدية والمجاري بالبصرة: امكانياتها محدودة

2024-03-25 14:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشف عضو مجلس محافظة البصرة حسن الفارس، اليوم الاثنين (25 اذار 2024)، عن عدم وجود إمكانيات لدى الدوائر الخدمية تمكنها من تقديم خدمة اكبر للمواطنين سيما البلدية والمجاري وغيرها".

وقال الفارس في حديث لـ "لبغداد اليوم" ان "إمكانيات هذه الدوائر وجدناها محدودة والذهاب لإعداد كشوفات المشاريع المتكاملة للمقاطعات التي وزعت سابقا لتقديم خدمات البنى التحتية لها يحتاج لشركات استشارية".

وبين الفارس ان "الذهاب لشركات استشارية سيكون مناسبا اكثر لإعداد الخرائط القطاعية لمشاريع البني التحتية سيما وان المقاطعات غير المخدومة والتي لم تشمل بالخدمات هي قليلة".

وكان النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، دعا الأحد (24 آذار 2024)، الى إعلان أقضية شمال المحافظة "مناطق منكوبة" لغرقها بسبب غزارة الأمطار.

وقال عواد في منشور على حسابه تابعته "بغداد اليوم"، "يجب إعلان اقضية شمال البصرة مناطق منكوبة، ويجب على رئيس مجلس الوزراء التدخل بشكل مباشر".

وطالب عواد بـ "فتح تحقيق بالمليارات التي صرفت لبنى تحتية".

وتسببت الأمطار الغزيرة بغرق مناطق قضاء القرنة شمالي البصرة وسط توقعات بأمطار شديدة الغزارة الليلة وصباح الغد.

وعلى إثر السيول والفيضانات التي شهدتها بعض مدن البلاد أعلنت وزارة الداخلية اليوم، تشكيل خلية أزمة مختصة بالسيول والكوارث.



