مجلس ذي قار يشكل لجنة تحقيقة في مشروع مجاري قضاء الفهود

2024-03-25

شبكة اخبار الناصرية: كشفت وثيقة صادرة من رئاسة مجلس محافظة ذي قار عن تشكيل لجنة لمتابعة مشروع مجاري قضاء الفهود. وذكرت الوثيقة التي حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منها ان لجنة تحقيقة يتراسها عضو المجلس هدية جاسم الخيكاني وعضوية اثنين من ديوان المحافظة ومديرية المجاري لمتابعة اعمال مشروع مجاري...

