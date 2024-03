هيئة النزاهة: الكشف عن اكثر من 900 هوية مزورة في ذي قار خاصة بشريحة العمال

2024-03-25 14:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشفت هيئة النزاهة عن ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ بمحضر تخصيص قطع الأراضي المُوزَّعة بين الشرائح المشمولة بالتوزيع في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة.وذكر بيان للهيئة تابعته شبكة اخبار الناصرية انه ” من خلال عدم إجراء القرعة الإلكترونيَّة لعددٍ من المحاضر في العام ٢٠٢٠، فضلاً عن منح قطع أراضٍ لمواطنين مُستفيدين سابقاً،...

