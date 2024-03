2024-03-25 14:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:ذكرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ ملاكاتها في ذي قار نفَّذت عمليَّات ضبطٍ لحالات مُغالاةٍ وتزويرٍ وصرف مبالغ خلافاً للقانون في عددٍ من دوائر المُحافظة.بيان هيئة النزاهة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان مكتب تحقيق ذي قار رصد “مُغالاة بشراء آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ لبلديَّة الناصريَّة من قبل صندوق إعمار المحافظة بمبلغ...

The post هيئة النزاهة: مغالاة بشراء اليات من قبل صندوق اعمار ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.