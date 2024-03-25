2024-03-25 14:24:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذر تقرير إسرائيلي، أعده المقدم المتقاعد بالجيش الإسرائيلي، إيلي ديكال، والمتخصص في أنظمة البنية التحتية في الدول العربية، من تعاظم القوة العسكرية الكبيرة للجيش المصري في سيناء. ونشر ديكال التقرير الذي جاء تحت عنوان “مفهوم السلام مع مصر .. ما لم يتم التطرق إليه” في موقع “nziv” الإخباري الإسرائيلي، فبحسب ديكل فقد بدأ […]

ظهرت المقالة “مصر تخطط لحرب ضد إسرائيل”.. تقرير يحذر من تعاظم قوة الجيش المصري أولاً على ايرث نيوز.