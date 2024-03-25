زيدان إقبال: سنبذل كل ما عندنا من أجل التأهل المبكر في التصفيات

2024-03-25 14:24:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم زيدان إقبال، أن لاعبي أسود الرافدين سيبذلون كل ما عندهم من أجل التأهل المبكر في التصفيات الآسيوية المزدوجة. وقال إقبال في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة “لقد قدّم المنتخب الفلبيني في المباراة الأولى في البصرة أداءً دفاعياً جيداً، وصعّبوا المباراة علينا في أغلب دقائقها، لكننا عازمون هذه […]

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