مالية البرلمان تشدد على ضرورة وضع خطة لتأمين رواتب المتقاعدين

2024-03-25 14:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الاثنين، على ضرورة وضع خطة تنموية لتأمين رواتب المتقاعدين، فيما أكد السعي لزيادة استثمارات صندوق التقاعد بالشكل الذي يمكنه من تأمين 50 بالمئة من رواتب المتقاعدين. وقال مكتب العطواني في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، ان رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني ترأس جلسة استضافة رئيس هيأة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد لمناقشة عدد من الملفات المهمة. وشدد العطواني على ضرورة وضع خطة تنموية لتأمين رواتب المتقاعدين، مشيرا الى أهمية وضع خطة لزيادة استثمارات صندوق التقاعد. وأكد العطواني السعي لزيادة استثمارات صندوق التقاعد بالشكل الذي يمكنه من تأمين 50 بالمئة من رواتب المتقاعدين. فيما اشار مدير هيأة التقاعد ماهر حسين رشيد ان جمعيات غير رسمية تحتال على كبار السن من المتقاعدين من خلال السلف الإلكترونية.