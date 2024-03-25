إضراب عام للكوادر الصحية في السليمانية وحلبجة

2024-03-25 14:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الكوادر الصحية في السليمانية وحلبجة ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، مقاطعة الدوام الرسمي، والمطالبة بصرف راتبي شهر شباط وآذار قبل عطلة عيد الفطر.

وقال هوزين عثمان، رئيس فرع السليمانية لنقابة الكوادر الصحية، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "العاملين الصحيين في المدن العراقية عداً إقليم كوردستان يحصلون على ترقية ويمنحون الأراضي، لكن العاملين الصحيين في الإقليم يجب عليهم أن يقلقوا بشأن رواتبهم كل شهر وهي من أبسط استحقاقاتهم".

وأضاف عثمان: "لم يعد بإمكاننا العمل بدون رواتب، لذلك قررنا إعلان المقاطعة الشاملة لجميع المراكز الصحية حتى تحديد مصير رواتبنا وهذا جاء بضغط كوادرنا الصحية كوننا لم نعد نتحمل أكثر فمنذ أعوام ونحن بهذا الوضع القلق".

وطالب رئيس فرع السليمانية لنقابة الكوادر الصحية، مجلس وزراء اقليم كوردستان والذي سيعقد اجتماعه الدوري يوم الأربعاء المقبل، بـ"حسم موضوع صرف راتب شهر شباط المنصرم والإسراع بتسليم راتب شهر آذار قبل عطلة عيد الفطر، وبيان مصير الرواتب الماضية".

في غضون ذلك، قال مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، إن العاملين في المجال الصحي أعلنوا مقاطعة جميع المستشفيات في حلبجة باستثناء الأقسام الحساسة والطوارئ، ولن يعودوا إلى عملهم حتى استلام رواتبهم.

ولم تقرر حكومة إقليم كوردستان بعد توزيع رواتب شهر شباط لوزارة الصحة وباقي الوزارات، بسبب المشكلات المالية بين حكومتي بغداد وأربيل، على مدار الفترة الماضية.