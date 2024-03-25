2024-03-25 14:48:08 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، بأن العراق يعمل على إنشاء سدين لتقنين الاستهلاك والاستفادة من كميات الأمطار، وذلك خلال استقباله السفير الإيراني لدى بغداد، فيما أشار الأخير الى أن وفدا إيرانيا سيزور العراق لإجراء مباحثات بشأن الاستفادة من المياه السطحية. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ورد لمنصة “إيشان”، إن الرئيس […]

ظهرت المقالة العراق يبلغ إيران: نعمل على إنشاء سدّين لتقنين الاستهلاك والاستفادة من كميات الأمطار أولاً على Eishan.