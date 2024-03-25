2024-03-25 14:48:08 - المصدر: منصة إيشان

وصفت أمانة بغداد، يوم الاثنين، كميات أمطار يوم أمس الأحد بـ”الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات”، وفيما لفتت إلى أن التحديات التي واجهتها في صرف مياه الأمطار كانت محصورة في المناطق الخضراء بأطراف العاصمة، أكدت السيطرة على جميع الشوارع وتنظيفها. وقال مدير اعلام وعلاقات امانة العاصمة محمد الربيعي، في حديث لمنصة “إيشان” إن ” […]

ظهرت المقالة أمانة بغداد: أمطار يوم أمس كانت “الأكبر” منذ أكثر من عشر سنوات أولاً على Eishan.