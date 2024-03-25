2024-03-25 14:48:08 - المصدر: منصة إيشان

تنشر منصة “ايشان” متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، لليوم الاثنين. سعر الصرف في بغداد 147,400 سعر الصرف في أربيل 147,400 سعر الصرف في البصرة 147,500 وبلغ سعر الصرف مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية، متجاوزا عتبة 165 ألف دينار لكل 100 دولار، ثم تراجع لاحقا، ولا تزال الأسعار غير مستقرة، على […]

ظهرت المقالة الانخفاض مستمر.. لائحة بأسعار صرف الدولار في تعاملات الاثنين أولاً على Eishan.