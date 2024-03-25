وزيرة الاتصالات تعلن تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك

2024-03-25 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الاثنين، عن تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك، فيما اشارت الى ان العراق خرج من قائمة اعلى الدول زيارة ومشاهدة المواقع الاباحية.

وقالت الياسري في مؤتمر صحفي عقدته اليوم وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "عدد الزيارات للمواقع الاباحية خلال شهر كانون الثاني من العام الماضي اكثر من نصف مليار مشاهدة"، مبينة ان "عدد الزيارات لتلك المواقع خلال شهر شباط من هذا العام انخفض الى 89 مليون زيارة".

وأضافت ان "العراق خرج من قائمة اعلى دول زيارة ومشاهدة المواقع الاباحية"، كاشفة عن "تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك".

وشددت على ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب بحجب هذه التطبيقات".