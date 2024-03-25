وزيرة الاتصالات تحصي زيارات العراقيين للمواقع الإباحية قبل الحجب وبعده

2024-03-25 14:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، يوم الاثنين، عن احصائية زيارات العراقيين للمواقع الإباحية قبل وبعد الحجب، مؤكدة خروج العراق من قائمة اعلى الدول مشاهدة لتلك المواقع.

وقالت الياسري في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن عدد زيارات العراقيين للمواقع الاباحية في شهر واحد بلغ أكثر من نصف مليار دخول زيارة ومشاهدة.

وأضافت، أنه بعد حجب المواقع الاباحية انخفضت إلى 89 مليون زيارة.

وأشارت الياسري، إلى أن هذه الاحصائيات عالمية ومنشورة رسميا، مبينة أن العراق كان ضمن قائمة أعلى الدول بدخول المواقع الاباحية.

وتابعت قائلة، أنه بعد استلامنا الوزارة، خرج العراق من قائمة اعلى دول المشاهدة للمواقع الاباحية.

وفي تشرين الثاني 2022، وجهت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، بحجب المواقع الإباحية في العراق.

وفي أيلول سبتمبر 2015، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يلزم وزارة الإتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الانترنت، إلا إن القرار لم يتم تفعيله بشكل تام.

ومنتصف شهر آذار الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، إلزام الجهات المعنية بحجب المواقع الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر المواد الاباحية والمخلة بالآداب و المسيئة للأديان والمعتقدات والاشخاص في البلاد.

يشار إلى أن جميع المواقع الإلكترونية في العراق أصبحت مفتوحة بعد عام 2003، بعد أن كان نظام الرئيس الراحل صدام حسين قد حجب الكثير منها.