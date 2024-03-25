وزيرة الاتصالات تعلن تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق "التيك توك"

2024-03-25 14:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الاثنين (25 آذار 2024)، تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق "التيك توك" في العراق.

وقالت الياسري في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، انه "تم تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك"، مشددةً على "ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب بحجب هذه التطبيقات".

واضافت، أن "العراق خرج من قائمة اعلى دول زيارة ومشاهدة المواقع الاباحية"، لافتةً الى أن "عدد الزيارات للمواقع الاباحية خلال شهر كانون الثاني من العام الماضي اكثر من نصف مليار مشاهدة".

وأكدت، أن "عدد الزيارات لتلك المواقع خلال شهر شباط من هذا العام انخفض الى 89 مليون زيارة".







