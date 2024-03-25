2024-03-25 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بالإرهابي (أبو ياسر) في شمالِ بغداد، مبيناً أنه قام بشراء قطع أراضٍ وتجهيزها كمضافات.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة من جهاز الأمن الوطني نفذت عملية أمنية وفق مذكرة قضائية أسفرت عن الإطاحة بالناقل الرئيس لما يسمى قاطع شمال بغداد"، مبيناً أن "الإرهابي المكنى (أبو ياسر) عمل بصفة ناقلٍ رئيس وكلف بمهام عدة منها:

- نقل والي شمالِ بغداد المقتول(أبو ماريا) إلى منطقة التاجي بعجلته الخاصة.

- ⁠نقل أسلحة ونواظير ليلية وهواتف ومواد لوجستية بين المضافات في منطقة التاجي.

- ⁠تكليفه من قبل ما يسمى العسكري العام في قاطع شمالِ بغداد بشراء قطع أراضٍ وبناء مخزن وغرف بداخلها في التاجي.

وأضاف أن "الجهد الاستخباري العميق لجهاز الأمن الوطني أفضى إلى الإطاحة به وإحالته إلى القضاء".