2024-03-25 15:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت محكمة برشلونة، يوم الاثنين، دفع لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش، كفالة قدرها مليون يورو (نحو مليون و81 ألف دولار) ومغادرة السجن، بعد أن حكم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب.

وذكرت المحكمة في بيان نقلته وكالة فرانس برس: "نعلمكم أنه تم تسجيل إيداع كفالة دانيال ألفيش في حسابات القسم 21 بمحكمة برشلونة".

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أمس الأحد، بأن ألفيش المدان بالاعتداء الجنسي، لم يكن قادرا على دفع الكفالة "لأنه مفلس"، في حين تكافح أسرته، وبالتحديد والدته وشقيقه، من أجل الحصول على قرض لتغطية مبلغ الكفالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن والد قائد المنتخب البرازيلي نيمار جونيور، الذي ساعد ألفيش في دفع تعويض في وقت سابق هذا العام، قرر هذه المرة عدم دفع الكفالة.

وكان القضاء قد وافق، الأربعاء، على الإفراج المؤقت عن النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان، المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة، بانتظار الاستئناف.

وجاء القرار بعد يوم على مطالبة محامية ألفيش بالإفراج عنه، بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير، بعد توقيفه في يناير 2023.

وأعلنت محكمة في برشلونة أنها ستصادر جوازي سفر اللاعب، الذي يحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية.

وألقي القبض على الدولي السابق مطلع العام الماضي، بعد اتهامه باغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي أواخر ديسمبر.

ووضع ظهير برشلونة السابق في السجن منذ بدء التحقيق معه، حيث رفضت المحكمة متابعته في حالة سراح، زاعمة بأنها تخاطر بإمكانية فراره في حال إخراجه من السجن.