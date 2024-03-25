2024-03-25 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين (25 آذار 2024)، إلقاء القبض على الناقل الرئيسي لما يسمى قاطع شمال بغداد إلارهابي المكنى بـ "أبو ياسر".

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني، نفذت عملية أمنية وفق مذكرة قضائية أسفرت عن الإطاحة بالناقل الرئيسي لما يسمى قاطع شمال بغداد إلارهابي المكنى (أبو ياسر)".

واضاف، أن "الارهابي عمل بصفة ناقلٍ رئيسيٍ وكلف بمهام عدة منها، نقل والي شمالِ بغداد المقتول (أبو ماريا) إلى منطقة التاجي بعجلته الخاصة، بالاضافة الى نقل أسلحة ونواظير ليلية وهواتف ومواد لوجستية بين المضافات في منطقة التاجي".

وبين، أنه "تم ⁠تكليفه من قبل ما يسمى العسكري العام في قاطع شمالِ بغداد بشراء قطع أرضٍ وبناء مخزن وغرف بداخلها في التاجي"، مشيراً الى أنه "تم احالته الى القضاء".







