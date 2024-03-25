الـنـزاهـة: حبـس مديـر مديـريـة شهـداء الـكـرخ السابـق لتسببه في إضرار المال العام

2024-03-25 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحبس مُدير مُديريَّة شهداء الكرخ السابق؛ لتسبُّبه بخطئه الجسيم في إلحاق ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.

وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضوريّاً يقضي بحبس مدير مُديريَّة شهداء الكرخ السابق"، مُبيّـناً أنَّ "المُدان أقدم على مُخالفة واجباته الوظيفيَّـة وارتكاب خطأً جسيماً تمثل بعدم مُتابعة إجراءات مطابقات الكشف المصرفيّ الخاص بمُديريَّة شهداء الكرخ، وعدم فتح تحقيقٍ أصوليٍّ، إثر قيام مسؤولي شعبة الحسابات ووحدة الرواتب "الهاربين المُفرَّقة أوراقهم" بتحويل مبلغ من حساب المُديريَّة إلى حسابهم الخاصّ بعد اصطناع كتبٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن مُديريَّة شهداء الكرخ ومصرف الرافدين".

وأضاف البيان، أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة والمُتمثّلة بأقوال المُمثّلين القانونيّين لمُؤسَّسة الشهداء ومصرف الرافدين وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في هيئة النزاهة والتحقيق الإداري المُنجز من مُؤسَّسة الشهداء وإفادة المُتَّهمين المُفرَّقة أوراقهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه حضورياً بالحبس البسيط؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة".