إطلاق سراح ألفيس بعد 14 شهرا في السجن

2024-03-25 15:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت المحكمة العليا في كتالونيا، اليوم الاثنين (25 اذار 2024)، إطلاق سراح داني ألفيس أسطورة برشلونة ومنتخب البرازيل، بشكل مؤقت من السجن.

وكانت المحكمة قد قضت الأسبوع الماضي، بالإفراج المشروط عن داني ألفيس، في قضية الاغتصاب المتهم فيها، بكفالة قدرها مليون يورو.

وقالت صحيفة ماركا "بعد 14 شهرا في السجن، خرج داني ألفيس بعدما تمكن، اليوم الإثنين، من جمع المليون يورو المطلوبة للكفالة".

وأشارت إلى أن ألفيس حاول الخروج من السجن من خلال دفع الكفالة الأسبوع الماضي، لكن عائلة نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي، تخلت عن مساعدته.

وأوضحت أن ألفيس رغم تجميد ممتلكاته، نجح تحت ضغط كبير في جمع الغرامة، وتسديدها كما أعلنت المحكمة صباح اليوم.

المصدر: ماركا



