أحمد خضير: أمامنا فرصة كبيرة للتأهل إلى المونديال المقبل

2024-03-25 15:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

أكد اللاعب الدولي السابق أحمد خضير، أن فرصة المنتخب الوطني كبيرة في الوصول الى كأس العالم في ظل قرار ال(فيفا) بزيادة عدد المنتخبات المشاركة بالإضافة الى عدد المقاعد المباشرة، داعياً مدرب منتخبنا الى مراجعة أخطاء المباراة السابقة وتقديم مستوى أفضل في ملعب الخصم.

وقال خضير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" منتخبنا لم يظهر بالمستوى المطلوب في المباراة الأولى إذا ما قورن بما قدمه في بطولة أمم آسيا الأخيرة، خصوصا أن الفريق الخصم يحتل التصنيف 139 ويعتبر خارج الحسابات الفنية بالنسبة للقارة الآسيوية".

وأضاف خضير، أن" منتخبنا يمتلك فرصة جيدة للتأهل الى كأس العالم في ظل قرار الـ(فيفا) بزيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، بالإضافة الى زيادة عدد المقاعد المباشرة الى 8 مقاعد بجانب مقعد في الملحق القاري".

وواصل خضير ،أن" الفرصة مواتية، والمساحة في الوقت الحالي كافية أمام المدرب لمراجعة وتصحيح الأخطاء والظهور بشكل أفضل في مشواره بالتصفيات، داعياً الجهاز الفني الى اختيار تشكيلة متوازنة والعمل على استقرار الفريق لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة".