خاص.. العراق يتحرك لحجب تطبيق تيك توك

2024-03-25 15:48:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، يوم الإثنين، عن تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق "تيك توك"، مشيرة إلى أن التطبيق ساهم في "تفكك" النسيج المجتمعي العراقي.

وقالت الياسري في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز، خلال مؤتمر صحفي، إن "وزارة الاتصالات قدمت طلباً إلى مجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك كونه ساهم بشكل كبير في تفكك النسيج المجتمعي العراقي وكونه لا يحتوي على فائدة علمية وتعليمية وهو مجرد تطبيق للترفيه".

وأضافت أن "حجب التطبيق لا يوثر على اي مؤسسة او على التعليم"، موضحة أن "حجب تطبيق تيك توك ليس قراراً بيد وزارة الاتصالات بل يجب ان يصدر من مجلس النواب او ومجلس الوزراء".

وتابعت الياسري أن "الكثير من الدول قامت بحجب تيك توك وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية اضافة إلى كندا ودول أخرى".