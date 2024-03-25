إطلاق مكافآت مالية للعاملين في مستشفى القرنة بعد إعادته إلى الخدمة

2024-03-25 15:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت عضو مجلس محافظة البصرة إيمان المالكي، اليوم الاثنين (25 اذار 2024)، اطلاق مكافآت مالية إلى العاملين في مستشفى القرنة بمحافظة البصرة.

وقالت المالكي في بيان تلقته "بغداد اليوم، إنه "من خلال المتابعة الميدانية على الأعمال الجارية في مستشفى القرنة، بعد إعادتها للخدمة، فقد تم جمع أسماء العاملين في المستشفى والذين ساهموا بسحب مياه الأمطار وإعادة ردهات المستشفى لعملها الطبيعي، لمنحهم مكافآت مالية".

وتعرضت ردهات مستشفى القرنة للفيضان بسبب مياه الأمطار خلال الساعات الماضية، لكن جهودا كبيرة بذلت لتعيد المستشفى إلى عملها الطبيعي.



