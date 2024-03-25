صدور حكم بحبس مدير شهداء الكرخ السابق بتهمة الاضرار بالمال العام

2024-03-25 15:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (25 آذار 2024)، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحبس مُدير مُديريَّة شهداء الكرخ السابق لتسبُّبه بخطئه الجسيم في إلحاق ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.

واشارت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى "إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكمٍ حضوريّاً يقضي بحبس مدير مُديريَّة شهداء الكرخ السابق"، مُبينةً أن " المُدان أقدم على مُخالفة واجباته الوظيفيَّـة وارتكاب خطأ جسيم تمثل بعدم مُتابعة إجراءات مطابقات الكشف المصرفيّ الخاص بمُديريَّة شهداء الكرخ، وعدم فتح تحقيقٍ أصوليٍّ، إثر قيام مسؤولي شعبة الحسابات ووحدة الرواتب "الهاربين المُفرَّقة أوراقهم" بتحويل مبلغ من حساب المُديريَّة إلى حسابهم الخاصّ بعد اصطناع كتبٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورُها عن مُديريَّة شهداء الكرخ ومصرف الرافدين".

وأضافت، أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة والمُتمثّلة بأقوال المُمثّلين القانونيّين لمُؤسَّسة الشهداء ومصرف الرافدين وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في هيئة النزاهة والتحقيق الإداري المُنجز من مُؤسَّسة الشهداء وإفادة المُتَّهمين المُفرَّقة أوراقهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه حضورياً بالحبس البسيط؛ استناداً إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة".



