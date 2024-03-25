2024-03-25 15:56:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أطلقت المفوضية الأوروبية الاثنين إجراءات ضد شركات آبل وألفابت (غوغل) وميتا (فيسبوك وإنستغرام) بسبب انتهاكات مفترضة لقواعد المنافسة الأوروبية، وهي الأولى بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد، في خطوة “مقلقة” بنظر مجموعة ضغط داعمة لعمالقة التكنولوجيا. وتجري بروكسل حواراً منذ أشهر مع شركات الإنترنت الأميركية الثلاثة العملاقة حول خطتها للامتثال للقواعد التي دخلت حيز […]

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات جديدة ضد عمالقة التكنولوجيا أولاً على ايرث نيوز.