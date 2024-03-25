2024-03-25 15:56:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على عدم تحمّل المواطن تكاليف إضافية بالدفع الإلكتروني بمحطات الوقود، فيما جدد بأهمية التركيز على سرعة التطوير في القطاع النفطي. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة […]

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يشدد ضرورة التركيز على سرعة التطوير في القطاع النفطي أولاً على ايرث نيوز.