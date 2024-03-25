رصد حكومي لعشرات العقارات المزورة في محافظتين.. ما الاجراء المتبع؟

2024-03-25 15:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن رصد عشرات العقارات المزورة ببغداد ونينوى، فيما أشارت الى تشكيل لجنة تحقيقية لحسم الملف. وقال معاون مدير عام دائرة التسجيل العقاري للشؤون القانونية حيدر شويع، إن أكبر حالة فساد في تاريخ التسجيل العقاري كشفت في ظل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، حيث كشف وزير العدل خالد شواني عن ملف تزوير العقارات في دائرة التسجيل العقاري بالأنبار، مشيراً الى إحالة مدير التسجيل العقاري بالأنبار و5 موظفين في دائرة التسجيل الى هيئة النزاهة. ‏وأوضح، أنه تم كشف مافيات تقوم بالاستيلاء على عقارات أزلام النظام السابق، من خلال تزوير العقار وإخفاء معلومات مالكه لغرض نقل الملكية لشخص آخر، مؤكداً كشف الكثير من الحالات وإحالة المقصرين الى القضاء. وأضاف، تم رصد عشرات العقارات المزورة في بغداد والمحافظات، فضلاً عن آلاف العقارات في مدينة الموصل تم تزويرها في ظل دخول عصابات داعش الإرهابية إليها، لافتاً الى تشكيل لجنة تحقيقية لحسم هذا الملف، حيث تم تشخيص العديد من العقارات في الموصل وحسمها وإحالة المقصرين الى القضاء.